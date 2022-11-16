Про це повідомляє канцелярія президента Польщі у twitter.

За словами Дуди, у наразі немає доказів, що ракета, яка впала на територію Польщі під час масованого обстрілу росіянами України та призвела до загибелі двох людей, була запущена росіянами.

"Немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. Наразі у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною. Є багато ознак того, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі", - сказав Дуда.

Він додав, що після інциденту Польща перебуває у постійному контакті з союзниками по НАТО.

"Ми перебуваємо в прямому контакті з нашими союзниками по НАТО. Наголошую – ми не маємо жодних непрямих доказів, які б дозволяли зробити висновок, що це був напад на Польщу", - наголосив Дуда.

16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.

Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте влада поки немає точної інформації, хто саме її запустив.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка призвела до загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

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