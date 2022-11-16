Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії, яка впала на території Польщі
Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у прикордонні Польщі, була випущена з Росії
Відеокоментар американського лідера опублікував сайт Білого дому, а текст його заяви наводить The Guardian.
Байден поспілкувався з журналістами після екстреної зустрічі з лідерами НАТО та G7 на Балі. Він заявив, що група буде підтримувати Польщу в розслідуванні інциденту.
Байден зауважив, що спочатку хоче з’ясувати, "що сталося", а потім "визначитися з наступним кроком".
Відповідаючи на запитання, чи була ракета випущена з Росії, він заявив: "Є попередня інформація, яка суперечить цьому. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Але, судячи з траєкторії, малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо".
Також президент США назвав "абсолютно безсовісними" ракетні удари Росії по Україні.
- 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Загалом українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.
- Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
- А президент Польщі Анджей Дуда обговорив удар РФ із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.
- Згодом МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.
- Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте влада поки немає точної інформації, хто саме її запустив.
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