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Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії, яка впала на території Польщі

16 листопада, 2022 середа
06:48
Світ байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у прикордонні Польщі, була випущена з Росії

Відеокоментар американського лідера опублікував сайт Білого дому, а текст його заяви наводить The Guardian

Байден поспілкувався з журналістами після екстреної зустрічі з лідерами НАТО та G7 на Балі. Він заявив, що група буде підтримувати Польщу в розслідуванні інциденту.

Байден зауважив, що спочатку хоче з’ясувати, "що сталося", а потім "визначитися з наступним кроком".

Відповідаючи на запитання, чи була ракета випущена з Росії, він заявив: "Є попередня інформація, яка суперечить цьому. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Але, судячи з траєкторії, малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо".

Також президент США назвав "абсолютно безсовісними" ракетні удари Росії по Україні.

  • 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
  • Загалом українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.
  • Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
  • А президент Польщі Анджей Дуда обговорив удар РФ із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.
  • Згодом МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.
  • Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте влада поки немає точної інформації, хто саме її запустив.

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Польща
Джо Байден
війна з Росією
НАТО
США
ракетний удар
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