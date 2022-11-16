Дуда обговорив імовірний удар РФ із Байденом і Зеленським

Про це повідомляє у Twitter канцелярія президента Польщі.

"Між президентами Анджеєм Дудою і Джо Байденом - термінова розмова", - йдеться у повідомленні.

Так само канцелярія польського лідера повідомила про його телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

Крім того, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив у Twitter про телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Поговорив із міністром оборони США. Почув запевнення, що ми можемо розраховувати на підтримку США в будь-який момент. Також ми підвищуємо ступінь готовності деяких військових частин. Польське військо стежить за ситуацією та забезпечує безпеку. Прошу бути обережними, коментуючи ситуацію", - написав Блащак.

Раніше повідомлялося, що Дуда обговорив інцидент із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.

Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

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