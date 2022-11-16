Імовірний удар РФ по Польщі: уряд перевіряє наявність загроз територіальній цілісності, незалежності та безпеці
Уряд Польщі перевіряє наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною
Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає polsatnews.
"Наші служби зараз на місці, вони з'ясовують, що там сталася. Реалізовано процедури, передбачені в такій ситуації. Зокрема щойно ухвалено рішення про підвищення бойової готовності деяких військових частин у Польщі та підвищення бойової готовності підрозділів інших силових відомств. Водночас ми вирішили провести перевірку, чи є підстави для запуску статті 4 Північноатлантичного пакту", - сказав Пьотр Мюллер.
Водночас голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра зазначив, що президент країни Анджей Дуда обговорив інцидент із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Через серйозну ситуацію, з якою ми маємо справу, президент щойно провів розмову з генсеком НАТО. Ми перевіряємо підстави для використання ст. 4 Північноатлантичного альянсу, тобто, консультації з усіма членами Альянсу щодо відповідної реакції. Ми перебуваємо в дуже інтенсивному контакті з ключовими союзниками. Ми очікуємо переговорів з американською стороною. Я перебуваю в постійному контакті з радником з питань безпеки Джейком Салліваном, сьогодні у нас було кілька дискусій щодо поточної ситуації. Кожне повідомлення вимагає великої обережності, тому ми обмежуємося цією інформацією", - сказав Сєвєра.
Довідка: Відповідно до ст. 4 Північноатлантичного договору, сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін.
- 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.
- Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
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