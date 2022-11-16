Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Імовірний удар РФ по Польщі: уряд перевіряє наявність загроз територіальній цілісності, незалежності та безпеці

Імовірний удар РФ по Польщі: уряд перевіряє наявність загроз територіальній цілісності, незалежності та безпеці

16 листопада, 2022 середа
00:03
війна з Росією Польща

Уряд Польщі перевіряє наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає polsatnews.

"Наші служби зараз на місці, вони з'ясовують, що там сталася. Реалізовано процедури, передбачені в такій ситуації. Зокрема щойно ухвалено рішення про підвищення бойової готовності деяких військових частин у Польщі та підвищення бойової готовності підрозділів інших силових відомств. Водночас ми вирішили провести перевірку, чи є підстави для запуску статті 4 Північноатлантичного пакту", - сказав Пьотр Мюллер.

Водночас голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра зазначив, що президент країни Анджей Дуда обговорив інцидент із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Через серйозну ситуацію, з якою ми маємо справу, президент щойно провів розмову з генсеком НАТО. Ми перевіряємо підстави для використання ст. 4 Північноатлантичного альянсу, тобто, консультації з усіма членами Альянсу щодо відповідної реакції. Ми перебуваємо в дуже інтенсивному контакті з ключовими союзниками. Ми очікуємо переговорів з американською стороною. Я перебуваю в постійному контакті з радником з питань безпеки Джейком Салліваном, сьогодні у нас було кілька дискусій щодо поточної ситуації. Кожне повідомлення вимагає великої обережності, тому ми обмежуємося цією інформацією", - сказав Сєвєра.

Довідка: Відповідно до ст. 4 Північноатлантичного договору, сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін.

  • 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
  • Українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.
  • Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Польща
НАТО
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте також:
15 листопада, 2022 вiвторок
Ворог залишає облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра й просувається вглиб на 15-20 км, - Гуменюк
Володимир Ар'єв
14 листопада, 2022 понедiлок
Наказ вимкнути телеканали Прямий, 5-й та Еспресо з держмережі цифрового мовлення віддавав секретар РНБО Данилов, - Ар'єв
15 листопада, 2022 вiвторок
"Рухаємось до кордонів 1991 року": В Офісі президента відреагували на маячню Лаврова на саміті G20
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.98
    Купівля 39.98
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
16 листопада
00:13
НАТО
"НАТО провокують на очевидний фальстарт подій": політичний експерт Чаленко про ймовірний удар по території Польщі
2022, вiвторок
15 листопада
23:40
Окупанти, Херсон, Херсонщина
"Фактично небоєздатні": військовий аналітик оцінив можливості окупантів, які втекли з Херсона
22:57
Дмитро Кулеба
Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою та принциповою, - Дмитро Кулеба про імовірний удар РФ по Польщі
22:41
Звільнений Херсон
Херсонщина отримала від уряду 100 млн грн на відновлення
22:25
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
"Набирайте воду, заряджайте акумулятори і телефони": очільник Укренерго прокоментував обстріли енергосистеми Росією
22:24
Володимир Зеленський
"Російські ракети вдарили по Польщі": Зеленський заявив про удар РФ по колективній безпеці НАТО і звернувся до поляків
22:20
Угорщина
Зупинка нафтопроводу "Дружба" та російські ракети в Польщі: В Угорщині скликають Раду оборони
22:18
Ексклюзив
Павло Клімкін
Зараз маємо не тільки російсько-українську війну, а і повномасштабний міжнародний конфлікт, - дипломат Клімкін
22:03
Оновлено
Матеуш Моравецький
У Польщі скликають комітет з нацбезпеки, ЗМІ повідомили про падіння ракет біля кордону з Україною та загиблих
21:58
Міністр оборони Олексій Резніков
ППО, бойові дрони, артилерія та боєприпаси: Резніков закликав партнерів посилити підтримку України
21:40
Аналітика
Сергій Згурець
Ворогу потрібно два тижні, аби накопичити запас у 100 ракет. Колонка Сергія Згурця
21:21
Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі
Очільник МЗС Британії: "Удари по містах України демонструють слабкість Путіна, він програє в бою і дипломатично"
20:28
Гукстра і Кулеба
Очільник МЗС Нідерландів Гукстра відвідав Київ у день масованих атак Росії
20:26
Неістфак 11.11.2022
Україна була частиною найтолерантнішої країни Європи, - історикиня Старченко
20:06
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:06
техніка окупантів
ЗСУ знищили 4 райони зосередження військових та техніки, 2 склади боєприпасів та 1 важливий військовий об’єкт, - Генштаб
20:05
OPINION
Ігор Гулик
"Нравіцца – нє нравіцца". Путін і повернення долі
20:02
Оновлено
Укрзалізниця
Через ворожі ракетні обстріли затримується низка поїздів. Перелік
20:00
Оновлено
ракета
Українська ППО збила 73 ракети та 10 дронів-камікадзе під час масованої атаки
19:57
росіяни
Росіяни тікають зі Скадовського й Генічеського районів до Криму, а на Луганщині – в Кремінну, - Генштаб ЗСУ
19:55
Порошенко в ефірі DW: ракетні удари по Україні під час саміту G20 демонструють ставлення Путіна до миру
19:50
смартфон_інтернет
На тлі масованих ракетних атак інтернет-трафік в Україні впав до 67%, - дані Netblocks
19:42
Ексклюзив
саміт G20
Антипутінська коаліція з’явилася у G20, - нардеп Наливайченко
19:38
об’єкти енергетичної інфраструктури, які постраждали від російського ракетного удару в Черкаській області
Унаслідок ракетної атаки росіян в Україні пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури
19:18
Оновлено
ракетний обстріл Київщина
На Київщині внаслідок масованих ракетних ударів критична ситуація з електропостачанням
19:10
Червоний Хрест зобов'язався забезпечувати зв'язок українських військовополонених з родинами через листування
19:02
ракета
Удар по Дніпропетровщині: у Кривому Розі серйозно зруйновано енергетичний об’єкт, три ракети збила ППО
18:39
Ексклюзив
саміт G20
Сценарій Путіна на саміті G20 провалився, - політолог Таран
18:39
обстріл Харкова
Окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району
18:17
Денис Шмигаль
"Російські терористи демонструють своє "бажання" перемовин": Шмигаль прокоментував ракетний удар
18:12
Володимир Зеленський
"Ворог свого не добʼється, ми все відновимо і переживемо": Зеленський звернувся до українців
18:07
OPINION
Віктор Каспрук
Херсон для Путіна - рубікон капітуляції
18:04
Оновлено
Російський ракетний удар по Львову
На Львівщині після вибухів частина області без світла. Одна людина постраждала
17:57
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
"Станьте на бік людей, а не злочинців": Кулеба закликав учасників саміту G20 відреагувати на обстріл
17:53
світло
Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів по всій Україні запроваджено аварійні відключення світла
17:41
електроенергія
У Молдові на тлі ракетних ударів по Україні з'явилися проблеми з електропостачанням
17:23
РФ завдала удару по об'єкту інфраструктури на Волині: можливі перебої зі світлом
17:07
Ракета
На Кіровоградщині російські ракети влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури
17:01
Ракетний обстріл
Унаслідок російських ракетних ударів частина Хмельницького залишилася без електрики
16:52
Ексклюзив
Біля Бахмута тривають пекельні бої, ворог поводиться, як поранений звір, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV