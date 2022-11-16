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Головна Світ Дуда: поки немає інформації про те, хто саме запустив ракету по території Польщі

Дуда: поки немає інформації про те, хто саме запустив ракету по території Польщі

16 листопада, 2022 середа
06:15
Світ Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте влада поки немає точної інформації, хто саме її запустив 

Про це він сказав у зверненні в ніч проти середи, 16 листопада, передає Wiadomości.

"Ми чудово знаємо, що російська ракетна атака (по Україні, - ред.) тривала цілий день, але ми не маємо чітких доказів того, хто запустив ракету", – зазначив Дуда.

 Він додав, що "швидше за все, це була ракета російського виробництва, але розслідування ще тривають ".

Згодом польський президент повідомив, що НАТО перебуває "напоготові". 

"Північноатлантичний альянс напоготові. Ми посилили готовність польських збройних сил, у тому числі протиповітряної оборони. Наші літаки будуть підтримувати літаки союзників. Ми діємо спокійно і виважено", - йдеться у повідомленні Дуди.

  • 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
  • Загалом українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.
  • Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
  • А президент Польщі Анджей Дуда обговорив удар РФ із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.
  • Згодом МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.

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Польща
війна з Росією
Анджей Дуда
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