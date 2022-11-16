"Загинуло двоє громадян": Польща офіційно заявила про удар ракетою виробництва РФ і викликала російського посла
МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 лютого вбила двох людей неподалік від кордону з Україною
Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Польщі.
"15 листопада 2022 року з боку збройних формувань РФ здійснено черговий тривалий масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща", - заявляє МЗС Польщі.
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау викликав посла РФ із вимогою негайно надати детальні пояснення щодо інциденту.
- 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.
- Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
- Президент Польщі Анджей Дуда обговорив імовірний удар РФ із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.
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