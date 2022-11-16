Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Польщі.

"15 листопада 2022 року з боку збройних формувань РФ здійснено черговий тривалий масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща", - заявляє МЗС Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау викликав посла РФ із вимогою негайно надати детальні пояснення щодо інциденту.

15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.

Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив імовірний удар РФ із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

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