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Качинський: інцидент в Пшеводуві трагічний, але війна – трагедія куди більшого масштабу

19 листопада, 2022 субота
21:01
війна з Росією Польща

Лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що інцидент з падінням ракети є трагічним, бо загинули люди, але війна є трагедією набагато більшого масштабу

Про це повідомило видання RMF24.

"Буквально три дні тому ми мали драматичну - здавалося, дуже драматичну, оскільки спочатку вважалося, що це була російська ракета, - подію в нашій країні. Впало щось, що було описано як ракета, але ракета з боєголовкою", - сказав Ярослав Качинський, наголосивши, що наразі триває розслідування, тому він не хоче коментувати деталі.

Але все вказує на те, що це була ракета, випущена в оборонних цілях українцями, і що - можливо - частина цієї ракети впала на територію Польщі, додав він.

"Це просто інцидент, трагічний інцидент, тому що загинуло двоє людей. Ми маємо справу з трагедією, але ця війна - трагедія незрівнянно більшого масштабу і ця війна на наших кордонах ", - сказав Качинський.

  • 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет. 
  • Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. 
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну. 
  • Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
  • Пізніше у Польщі заявили про готовність надати українцям доступ до місця падіння ракети, але потрібна згода США.
  • 17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці

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