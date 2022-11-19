Про це повідомило видання RMF24.

"Буквально три дні тому ми мали драматичну - здавалося, дуже драматичну, оскільки спочатку вважалося, що це була російська ракета, - подію в нашій країні. Впало щось, що було описано як ракета, але ракета з боєголовкою", - сказав Ярослав Качинський, наголосивши, що наразі триває розслідування, тому він не хоче коментувати деталі.

Але все вказує на те, що це була ракета, випущена в оборонних цілях українцями, і що - можливо - частина цієї ракети впала на територію Польщі, додав він.

"Це просто інцидент, трагічний інцидент, тому що загинуло двоє людей. Ми маємо справу з трагедією, але ця війна - трагедія незрівнянно більшого масштабу і ця війна на наших кордонах ", - сказав Качинський.

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Пізніше у Польщі заявили про готовність надати українцям доступ до місця падіння ракети, але потрібна згода США.

17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці

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