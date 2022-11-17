Про це у четвер в ефірі TVN24 заявив голова президентського Бюро міжнародної політики Польщі Якуб Кумох.

За його словами, на місці надзвичайної події розслідування веде польсько-американська група слідчих.

“Якщо обидві сторони (польська й американська, – ред.) погодяться, а наскільки я знаю, не буде заперечення американської сторони, то вони (українські фахівці, - ред.) незабаром можуть отримати доступ (до місця падіння ракети, - ред.). Якщо на технічному рівні слідча група не матиме жодних зауважень, то, напевно, не буде приводу, щоб відмовити українцям у доступі”, - заявив Кумох.

Він зауважив, що, очевидно, одна з українських ракет системи ППО, яку було запущено для знищення російської ракети, не потрапила в ціль, і в ній не спрацювала система самознищення. У Дуди вказують на те, що експерти зараз проводять обчислення напрямку польоту ракети, кількість використаного палива тощо.

Водночас представник канцелярії зауважив, що ніхто не винуватить Україну.

"Українці не винні, що в радянській техніці не спрацював якийсь механізм самознищення, що їм довелося цим обладнанням захищати свою територію, а можливо навіть і нашу, бо ми не знаємо, куди летіли ці ракети, і чи не була ця ракета погано запрограмована", - підкреслив він.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Уламки ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.