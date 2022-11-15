Окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району. Є перебої із електропостачанням, всі профільні служби працюють на місцях. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав він.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, унаслідок обстрілу в місті довелося зупинити наземний електротранспорт і метро. Постраждалих попередньо немає. На місці працюють відповідні служби.

У Києві 15 листопада пролунали вибухи, унаслідок чого пошкоджено три житлові будинки.

Також окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Рівному. Вразили об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львові.

У Житомирі внаслідок ракетного удару по критичній інфраструктурі зникло світло. А над Сумщиною цього ж дня сили ППО збили ракету.