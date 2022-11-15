Окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району
У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали ракетного удару по енергетичному об'єкту Харкова, унаслідок чого в місті виникли проблеми з електропостачанням
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Росіяни завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району. Є перебої із електропостачанням, всі профільні служби працюють на місцях. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав він.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, унаслідок обстрілу в місті довелося зупинити наземний електротранспорт і метро. Постраждалих попередньо немає. На місці працюють відповідні служби.
- У Києві 15 листопада пролунали вибухи, унаслідок чого пошкоджено три житлові будинки.
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