Про це у своїх соцмережах пишуть очільник ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

Максим Козицький спочатку повідомив, що працює ППО. І попросив: усі залишайтеся в укриттях.

Андрій Садовий додав, що частина міста без електроенергії.

Згодом голова ОВА додав:

"Ворог вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. У Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів. Залишайтеся в укриттях! Небезпека ще триває".

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