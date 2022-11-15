На Львівщині пролунали вибухи. Ворог вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури
На Львівщині близько 16:00 було чутно декілька вибухів, в результаті яких частина міста опинилась без електропостачання та мобільного зв'язку
Про це у своїх соцмережах пишуть очільник ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.
Максим Козицький спочатку повідомив, що працює ППО. І попросив: усі залишайтеся в укриттях.
Андрій Садовий додав, що частина міста без електроенергії.
Згодом голова ОВА додав:
"Ворог вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. У Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів. Залишайтеся в укриттях! Небезпека ще триває".
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