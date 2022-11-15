Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

"Росіяни поцілили ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування", - йшлося у першому повідомленні.

Вже після відбою повітряної тривоги в адміністрації повідомили і добрі новини:

"Наші відмінусували три російські ракети. Військові з повітряного командування «Схід» збили їх над Синельниківським та Криворізьким районами. Наші оборонці неба – найкрутіші!"

Згодом мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про те, що ППО збила дві ракети:

"Три ракети вдарили в об’єкт енергетичної інфраструктури, який фактично зруйнований. Рятівники борються з масштабною пожежею. Без світла декілька районів міста. Йде переключення на інші лінії там, де це можливо".

Також стало відомо, що у частині Тернівського району зупинені котельні через відсутність електрики. Наслідки гідроударів з’ясовуються.

Щодо води, то у Кривому Розі декілька насосних станцій запущені з генераторів. Можливий слабкий тиск води.

Метро у місті зупинялось лише на 15 хвилин, переключилися на резервні ліні. Тролейбус не працює. Всі лікарні запущені на генераторах.

Під землею під час вибухів в чотирьох шахтах знаходилось 566 шахтарів. Проводиться рятувальна операція. Вже виведено на поверхню 457. Під землею ще 109 людей. Реально треба декілька годин. Застосовуються контргрузи та ручні лебедки.

Мер додає, що ситуація дуже складна, працюють всі аварійні, комунальні та рятувальні служби.

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