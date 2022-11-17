Україна долучиться до розслідування падіння ракет в Польщі, - Зеленський
Володимир Зеленський повідомив, що українські фахівці долучаться до міжнародної слідчої комісії із розслідування падіння уламків ракети на території Польщі
Про це він заявив під час Bloomberg New Economy Forum, повідомляє інтернет-представництво Президента.
"Вчора ми наполягали, щоб нас долучили до спільної міжнародної слідчої комісії, і вже пізно ввечері ми отримали підтвердження. Із самого ранку наші фахівці поїдуть на місце й долучаться до цієї професійної спільноти", – повідомив президент.
Він також зазначив, що наразі достеменно невідомо, хто винен в цьому інциденті, і лише після проведення слідства можна буде робити висновки, яка саме ракета впала на територію Польщі.
«Я не знаю, що відбулося. Ми не знаємо стовідсотково. Світ не знає. Але я впевнений, що це була російська ракета, впевнений, що ми стріляли із систем ППО. Але конкретно не можна сьогодні про щось говорити – що це була ППО України. Хоча ми вдячні, що ніхто нас не звинувачує, бо ми боремося проти російських ракет на нашій території", – зазначив Володимир Зеленський.
- 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
- Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.
- Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
- Пізніше у Польщі заявили про готовність надати українцям доступ до місця падіння ракети, але потрібна згода США.
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