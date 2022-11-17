Україна долучиться до розслідування падіння ракет в Польщі, - Зеленський

Про це він заявив під час Bloomberg New Economy Forum, повідомляє інтернет-представництво Президента.

"Вчора ми наполягали, щоб нас долучили до спільної міжнародної слідчої комісії, і вже пізно ввечері ми отримали підтвердження. Із самого ранку наші фахівці поїдуть на місце й долучаться до цієї професійної спільноти", – повідомив президент.

Він також зазначив, що наразі достеменно невідомо, хто винен в цьому інциденті, і лише після проведення слідства можна буде робити висновки, яка саме ракета впала на територію Польщі.

«Я не знаю, що відбулося. Ми не знаємо стовідсотково. Світ не знає. Але я впевнений, що це була російська ракета, впевнений, що ми стріляли із систем ППО. Але конкретно не можна сьогодні про щось говорити – що це була ППО України. Хоча ми вдячні, що ніхто нас не звинувачує, бо ми боремося проти російських ракет на нашій території", – зазначив Володимир Зеленський.

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Пізніше у Польщі заявили про готовність надати українцям доступ до місця падіння ракети, але потрібна згода США.

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