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Польська прокуратура проти участі українців у розслідуванні вибуху ракети, - Rzeczpospolita

21 листопада, 2022 понедiлок
10:01
Світ У Польщі завершили обстеження місця вибуху ракети у прикордонному селі Пшеводув

Польська прокуратура не погодиться долучити українську сторону до розслідування вибуху ракети в селі Пшеводув, через який загинули двоє чоловіків

Про це пише Rzeczpospolita.

"Такої юридичної можливості немає, і це суперечило б процедурі, не кажучи вже про інтереси слідства, в рамках якого розглядаються всі можливі версії, в тому числі і про те, що могла впасти зенітна ракета з України", - кажуть джерела видання, знайомі з ходом справи.

Як зазначається, викликає подив поведінка політиків, які вводять в оману громадськість, стверджуючи, що не лише українці, а й американці вже є фігурантами розслідування. Нічого подібного не відбувається.

Новина про те, що українські експерти прибули до Пшеводува у п'ятницю після обіду, облетіла всі ЗМІ. Увечері відповідний допис опублікував у Твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Українські фахівці вже працюють на місці трагедії, яка була спричинена російським ракетним терором проти України. Я вдячний польській стороні за те, що вона надала їм доступ. Ми продовжимо нашу співпрацю у відкритому та конструктивному руслі, як це роблять близькі друзі", - написав він.

Українські слідчі прибули до села Пшеводув після закінчення огляду, який проводили польські слідчі, і змогли побачити місце події - залишки ракети та воронку, але жодних процесуальних дій не проводили, оскільки за законом це неможливо (так само, як і польські слідчі не можуть здійснювати доказову діяльність на території іноземної держави, максимум можуть бути "пасивним спостерігачем").

Є і більш серйозні неточності. Якуб Кумох, голова міжнародного відділу канцелярії президента Польщі, повідомив у четвер в інтерв'ю TVN 24, що у Пшеводуві працює польсько-американська слідча група, що українці також звернулися з проханням про доступ до розслідування.

"Якщо обидві сторони погодяться, а наскільки мені відомо, заперечень з американської сторони не буде, то такий доступ може бути наданий найближчим часом. Якщо на технічному рівні у слідчої групи не буде зауважень, то, напевно, не буде підстав відмовляти українцям у доступі", - сказав він.

Однак на місці не було американських експертів - їх роль полягає у забезпеченні доступу до секретних матеріалів з системи AWACS.

Рішення про хід розслідування та його напрямки приймаються виключно польською прокуратурою. Навіть голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера визнав, що хоча участь українських спостерігачів можлива, це не означає, що вони братимуть участь у розслідуванні, пояснивши, що "це вимагає дотримання правосуддя та суміжних процедур".

Участь українців у слідстві була б можливою в рамках міжнародної слідчої комісії - але поки що вона не створена.

"Загинули польські громадяни. Розслідування проводиться польською прокуратурою та співпрацюючими з нею польськими службами. Наразі ведуться переговори щодо вироблення принципів співпраці, включаючи такі питання, як передача матеріалів або обмін свідченнями", - повідомляють джерела, близькі до слідства.

Його веде Мазовецьке управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Національної прокуратури.

  • 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет. 
  • Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. 
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну. 
  • Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
  • Пізніше у Польщі заявили про готовність надати українцям доступ до місця падіння ракети, але потрібна згода США.
  • 17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці.
  • Пізніше, 19 листопада, лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що інцидент з падінням ракети є трагічним, бо загинули люди, але війна є трагедією набагато більшого масштабу

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Україна
Польща
війна з Росією
ракетний удар
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