Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Швеція розглядає можливість передачі Україні систем ППО Patriot

Швеція розглядає можливість передачі Україні систем ППО Patriot

22 квітня, 2024 понедiлок
16:23
Війна з Росією ЗРК Patriot

Міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив, що країна має чотири системи ППО Patriot, але поки вони не можуть ні обіцяти, ні виключати можливість надання їх Україні

Про це повідомляє Omni.

Міністр підкреслив, що зараз Україна перебуває у надзвичайно складній ситуації, тому важливо, щоб Швеція сприяла обороні країни. 

За словами Поля, на першому місці в списку потреб України – ЗРК Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів по Північноатлантичному альянсу і ще одну - від Німеччини.

Він зауважив, що Швеція має чотири таких системи, але він не може ні обіцяти, ні виключати, що щось може бути заощаджено для української протиповітряної оборони.

"Ми перебуваємо на етапі створення власної системи ППО. Багато країн використовують Patriot, і у США є значні ресурси в цій галузі. Цілком можливо, що ми можемо зробити свій внесок, але ми повинні подивитися, як це краще зробити", - сказав він.

  • Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів по Північноатлантичному альянсу і ще одну - від Німеччини.
Теги:
Україна
Швеція
ППО
допомога Україні
зброя для України
Світ про Україну
Читайте також:
Дональд Туск
19 квітня, 2024 п'ятниця
"Ситуація критична": Туск заявив, що найближчі тижні можуть вирішити долю війни в Україні
20 квітня, 2024 субота
Наступ, який росіяни планували на травень-червень, вже розпочався, - майор запасу НГУ Гетьман
Сергій Лавров
20 квітня, 2024 субота
Лавров першим з російських високопосадовців підтвердив мету Путіна захопити Харків
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.6
    Купівля 39.6
    Продаж 40.08
  • EUR
    Купівля 42.29
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 квітня
17:19
Оновлено
кримінал
Обом підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині обрали запобіжний захід
17:18
хакер
"Петиції про присвоєння "Героя України": користувачів WhatsApp попередили про шахрайську схему викрадення акаунтів
17:11
Прем'єр-міністр Папуа-Нової Гвінеї Джеймс Марапе
Прем'єр Папуа Нової Гвінеї обурився через припущення Байдена, що його дядько міг стати жертвою канібалів у Океанії
17:05
На фото: Арчі Мур з Австралії отримав "Золотого лева" Венеційської бієнале
Венеційська бієнале визнала найкращим павільйон Австралії з генеалогічним деревом на 65 тис. років
17:01
Оксана Жолнович
Ринок праці потребує 6 млн робочих рук: міністерка соцполітики Жолнович заявила, що в Україні пенсіонерів більше, ніж платників податків
16:43
Енді Стоун
У Росії заочно засудили пресекретаря Meta Стоуна через "виправдання тероризму"
16:37
Рамштайн
Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 26 квітня
16:36
OPINION
Пилип Духлій
Викладач ніколи не виграє конкуренцію у смартфона на уроці
16:15
на Вінниччині прощаються із поліцейським
На Вінниччині поховали убитого 20-річного поліцейського Максима Зарецького
16:12
Херсонська область
Росіяни евакуюють представників окупаційної влади з ТОТ Херсонщини, - "Жовта стрічка"
16:07
На фото: Джанкарло Еспозіто
Зірка "Краще подзвоніть Солу" Джанкарло Еспозіто планував самогубство до зйомок у "Пуститися берега", щоб діти отримали гроші від страхової
15:56
метро
Ремонт станцій київського метро "Почайна" й "Тараса Шевченка" відбуватиметься без зупинки руху поїздів
15:45
Ексклюзив
"Імовірне довічне ув'язнення": у ДБР прокоментували справу про розстріл поліцейських на Вінниччині
15:43
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:32
фейк
"Війна в Україні закінчилася, надсилати туди гроші немає сенсу": добірка маніпуляцій світових ЗМІ за 22 квітня
15:29
на фото Мар'яна Безугла
Безугла заявила, що залишиться у фракції "Слуга Народу"
15:12
Понад 200 млн прослуховувань за першу добу: новий альбом Тейлор Свіфт встановив рекорд на Spotify
15:10
Минай - Рух
УПЛ: "Минай" та "Рух" зіграли внічию: результати та розклад усіх матчів 25-го туру
15:08
донор здавати кров
На ТОТ працівників шкіл і дитсадків погрозами змушують здавати кров для військових РФ, - Спротив
14:50
Олена і Олексій Бліновські
Чоловік блогерки з РФ Бліновської долучився до підрозділу "Барс Каскад", щоб допомогти дружині уникнути в’язниці, - розвідка Британії
14:38
Військові облігації
У Дії з'явилися нові військові облігації - Макіївка й Бахчисарай
14:20
Міська електричка Києва
У Києві електричка смертельно травмувала жінку
14:04
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Міністр оборони Латвії заявив про готовність держави надати Україні ППО малої дальності
14:00
OPINION
Ольга Айвазовська
Інтерес американських виборців не у тому, щоб жити серед російських наративів
13:57
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Норвегія долучається до німецької ініціативи з пошуку ППО для України
13:44
Хакери, пов'язані з російським ГРУ, намагалися атакувати системи об'єктів критичної інфраструктури України
13:32
На фото: Арнольд Шварценеґґер та Сильвестр Сталлоне
Шварценеґґер зізнався, що навмисно підштовхнув Сталлоне знятися у найгіршому фільмі в його карʼєрі
13:29
До Києва прибув мер Гамбурга: передав автобуси та карети швидкої допомоги
13:25
Сергій Лавров
Лавров заявив, що Захід "балансує на межі прямого зіткнення ядерних держав"
13:25
Аарон Халів
Очільник військової розвідки Ізраїлю Халіва подав у відставку: причина
13:15
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині перевозили в ящиках боєприпаси та гранати, - очільник МВС Клименко
12:55
Із ТОТ Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію сім'ю із двома дітьми
12:49
До Києва прибула двопартійна делегація конгресу США
До Києва прибула двопартійна делегація конгресу США
12:44
Ексклюзив
Євген Магда
Україна дипломатично переграла Росію: політолог Магда про ухвалення пакета допомоги від США
12:38
СБУ затримала росіянина, який коригував ворожі удари по системах ППО на Київщині й Чернігівщині
12:31
На фото: Володимир Співаков і Володимир Путін
Українці в Сеулі вийшли на акцію проти виступу російського диригента-путініста Співакова
12:29
електроенергія
Україна залучає аварійну допомогу з Європи, через негоду є знеструмлення: ситуація в енергосистемі станом на 22 квітня
12:27
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви закликав ЄС не послаблювати підтримку України після "хороших новин зі США"
12:05
Анджей Дуда
Дуда заявив, що Польща готова розмістити у себе ядерну зброю НАТО на тлі зовнішніх загроз
12:05
OPINION
Олексій Петров
Американці, зрозуміло, підступні! А ми обрані долею?..
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV