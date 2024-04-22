Швеція розглядає можливість передачі Україні систем ППО Patriot

Про це повідомляє Omni.

Міністр підкреслив, що зараз Україна перебуває у надзвичайно складній ситуації, тому важливо, щоб Швеція сприяла обороні країни.

За словами Поля, на першому місці в списку потреб України – ЗРК Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів по Північноатлантичному альянсу і ще одну - від Німеччини.

Він зауважив, що Швеція має чотири таких системи, але він не може ні обіцяти, ні виключати, що щось може бути заощаджено для української протиповітряної оборони.

"Ми перебуваємо на етапі створення власної системи ППО. Багато країн використовують Patriot, і у США є значні ресурси в цій галузі. Цілком можливо, що ми можемо зробити свій внесок, але ми повинні подивитися, як це краще зробити", - сказав він.