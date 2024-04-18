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Україна може отримати від Німеччини і партнерів ще сім систем Patriot, - Шольц

18 квітня, 2024 четвер
19:51
Війна з Росією ЗРК Patriot

Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів по Північноатлантичному альянсу і ще одну - від Німеччини

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє пресслужба Європейської комісії.

Канцлер Німеччини розповів, що партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, крім вже переданої Німеччиною.

"Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, - це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення", - сказав Шольц.

За словами канцлера, Альянс ясно дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах НАТО, можуть бути передані, щоб дати змогу Україні краще захистити себе від численних російських атак.

"І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них – наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку", - наголосив він.

  • 13 квітня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot.
  • 17 квітня уряд Німеччини виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
  • Виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух 18 квітня анонсував постачання Україні додаткової системи протиповітряної оборони Iris-T.
Теги:
Німеччина
ППО
зброя для України
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