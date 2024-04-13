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Оновлено

Німеччина передасть Україні вже третю cистему Patriot

13 квітня, 2024 субота
16:42
Війна з Росією ЗРК Patriot

Україна отримає від Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони Patriot через збільшення російських ракетних атак

Про це інформує ntv, посилаючись на міноборони Німеччини. 

"У зв'язку зі збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини вирішив додатково посилити українську протиповітряну оборону", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що передача стала можлива, оскільки систему ППО повернули з планового ремонту. 

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"Німеччина негайно передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для захисту від російських повітряних атак. Він буде переданий на додаток до вже поставлених і ще запланованих для передачі систем протиповітряної оборони", - зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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Зеленський подякував канцлеру Німеччини Шольцу за передачу Patriot

"Важлива результативна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час", - написав президент України у telegram. 

Він закликав лідерів інших країн наслідувати приклад Німеччини. 

Також Зеленський повідомив, що обговорив з Шольцом підготовку до майбутньої конференції з відновлення URC2024, яка відбудеться в Берліні, та розповів про підготовку до червневого Саміту миру у Швейцарії. 

  • Дмитро Кулеба 4 квітня у Брюсселі заявив, що Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва. Його німецька колега Анналена Бербок закликала терміново шукати системи ППО для України у третіх країнах, оскільки "запаси Patriot у Німеччині спустошені".
  • 11 квітня очільник МЗС України повідомив, що держава знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак.
  • Згодом Кулеба повідомив, що Україна домовляється про отримання двох батарей Patriot та однієї Samp-T. 
Теги:
Світ
Україна
Німеччина
Володимир Зеленський
ППО
Олаф Шольц
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