Німеччина передасть Україні вже третю cистему Patriot

Про це інформує ntv, посилаючись на міноборони Німеччини.

"У зв'язку зі збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини вирішив додатково посилити українську протиповітряну оборону", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що передача стала можлива, оскільки систему ППО повернули з планового ремонту.

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"Німеччина негайно передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для захисту від російських повітряних атак. Він буде переданий на додаток до вже поставлених і ще запланованих для передачі систем протиповітряної оборони", - зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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Зеленський подякував канцлеру Німеччини Шольцу за передачу Patriot

"Важлива результативна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час", - написав президент України у telegram.

Він закликав лідерів інших країн наслідувати приклад Німеччини.

Також Зеленський повідомив, що обговорив з Шольцом підготовку до майбутньої конференції з відновлення URC2024, яка відбудеться в Берліні, та розповів про підготовку до червневого Саміту миру у Швейцарії.