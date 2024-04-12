Україна веде активні переговори про 2 ЗРК Patriot й один Samp-T, - Кулеба
Україна домовляється про отримання двох батарей Patriot та однієї Samp-T
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері телемарафону.
Він акцентував, що всі ЗРК Patriot залежать від рішення Сполучених Штатів, оскільки це - американська система.
"Всі батареї Patriot зрештою залежать від рішення США, бо це американська система. Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Зараз йдуть активні переговори про дві батареї Patriot та одну батарею Samp-T", - розповів очільник МЗС.
Водночас Кулеба підкреслив, що якби країни, у яких є ці системи, готові були б передати їх зараз - це було б питанням тижнів і наша держава могла б отримати ЗРК.
- Дмитро Кулеба 4 квітня у Брюсселі заявив, що Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва. Його німецька колега Анналена Бербок закликала терміново шукати системи ППО для України у третіх країнах, оскільки "запаси Patriot у Німеччині спустошені".
- 11 квітня очільник МЗС України повідомив, що держава знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак.
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