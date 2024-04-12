Україна веде активні переговори про 2 ЗРК Patriot й один Samp-T, - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері телемарафону.

Він акцентував, що всі ЗРК Patriot залежать від рішення Сполучених Штатів, оскільки це - американська система.

"Всі батареї Patriot зрештою залежать від рішення США, бо це американська система. Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Зараз йдуть активні переговори про дві батареї Patriot та одну батарею Samp-T", - розповів очільник МЗС.

Водночас Кулеба підкреслив, що якби країни, у яких є ці системи, готові були б передати їх зараз - це було б питанням тижнів і наша держава могла б отримати ЗРК.