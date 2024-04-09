"Запаси Patriot у Німеччині спустошені": Бербок закликала терміново шукати системи ППО для України у третіх країнах
Партнери мають спробувати знайти додаткові системи ППО в себе та третіх країнах і якнайшвидше відправити їх Україні
Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє Укрінформ.
"Я чітко сказала на зустрічі голів МЗС НАТО минулого тижня в Брюсселі, … що ми повинні "мапувати" всі системи Patriot у Європі та по всьому світу і зробити все можливе, щоб доставити ці системи в Україну", - сказала Бербок, нагадавши, що Німеччина стала країною, яка опікується питанням допомоги Україні в захисті неба (ФРН очолює коаліцію ППО у форматі "Рамштайн", - ред.).
На жаль, додала вона, запаси систем Patriot у самій Німеччині "досить спустошені". Отже, наразі Берлін разом з партнерами в Україні та ЄС, союзниками в НАТО мають пропрацювати питання з урахуванням також можливості передачі систем третіми країнами якнайшвидше.
Очільниця МЗС ФРН прогнозує, що додаткова інформація може бути надана під час ближчої зустрічі голів зовнішньополітичних відомств G7. Бербок у контексті захисту неба згадала Харків, який відвідала сама і знає, що через близькість кордону від бомб фактично неможливо захиститися, немає часу сховатися. Вона зазначила, що всі бачать, що "Путін абсолютно навмисно та свідомо хоче зрівняти, знищити, зруйнувати Харків".
"Якщо Росія там розпочне там свій широкомасштабний наступ, це призведе до неймовірних страждань", - сказала дипломатка.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба 4 квітня у Брюсселі заявив, що Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва.
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