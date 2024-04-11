Кулеба: Ми знайшли 100 вільних Patriot, зосередилися на отриманні хоча б 7

Про це він сказав у коментарі для The Washington Post.

Кулеба розповів, що його команда ідентифікувала понад 100 доступних Patriot. За його словами, деякі сусідні країни мають більш ніж один комплекс, який охороняє порт чи аеродром. Україні потрібно 26 таких ЗРК, щоб створити повний повітряний щит над країною, втім наразі, зазначив Кулеба, він спрямовує зусилля на те, щоб якомога швидше отримати сім. Це дасть змогу захистити найбільші міста України.

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Кулеба зауважив, що виживання України залежить від її партнерів, які постачають зброю, втім схоже на те, що мало хто з них повністю усвідомлює невідкладність. Тому доводиться застосовувати жорсткішу дипломатію, оскільки м'яка, класична, не спрацювала.

За словами міністра, під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвяченій 75-річчю НАТО, він різко сказав присутнім: "Вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти 7 Patriot, щоб забезпечити ними єдину країну у світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?"

Кулеба додав: він упевнений, що Україна з часом отримає більше систем Patriot, але затримки коштують життя українцям. Він розповів, що пропонував країнам позичити їх, пообіцявши повернути, тільки-но в них виникне така потреба. І зізнався, що відчув глибоке розчарування.

"Я відчуваю, що вдаряюся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці, – сказав Кулеба. – Та оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Просто не розумію, чому цього не відбувається […] Проблема в тому, що люди просто звикли до того, що війна триває "десь там". Відчуття того, що потрібні надзвичайні рішення на регулярній основі, щоб завершити цю війну перемогою України, зникло".

Тим часом у середу, 10 квітня, МЗС повідомило, що Дмитро Кулеба провів розмову на цю тему з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем.

"Після нашої зустрічі з Жозепом Боррелем у Брюсселі я зателефонував йому, щоб обговорити кроки, які були зроблені на виконання доручення президента України Володимира Зеленського з пошуку додаткових систем ППО Patriot для України. Високий представник поінформував мене про кроки, зроблені ЄС. Дякую колезі за його активні зусилля. Ми знаємо, де є системи Patriot, і працюємо на всіх рівнях задля посилення української протиповітряної оборони", – зазначив Кулеба.