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Чим особливий ЗРК Patriot і як він змінив ППО України

Роман Яворський
21 червня, 2023 середа
19:50
Статті ЗРК Patriot

Еспресо розповідає про американський зенітно-ракетний комплекс, який перебуває на озброєнні в ЗСУ, його технічні характеристики, переваги, недоліки й те, як Patriot уже проявив себе в російсько-українській війні

Коли і як Україна отримала ЗРК Patriot

Відразу після повномасштабного вторгнення американські зенітні ракетні комплекси Patriot почали розміщувати на своїй території країн-сусідів України. Натомість Польща та Словаччина передавали Україні свої системи С-300, радянського виробництва.

Питання передачі "Патріотів" Україні гостро постало восени 2022 року, зокрема, коли в жовтні Росія почала масовані ракетні атаки на об'єкти цивільної інфраструктури. Так саме системи ППО просив у телефонній розмові з держсекретарем США Блінкеном очільник українського МЗС Кулеба. 

Тоді ж польські міністри виступили з пропозицією перевезти ЗРК Patriot, отримані Варшавою від Німеччини, на територію України. Втім цю ініціативу не можна було реалізувати без погодження з офіційним Берліном, а Німеччина на той момент згоди не давала.

ЗРК Patriot

Фото: Getty Images


Все змінило рішення Сполучених Штатів. 21 грудня Джо Байден розпорядився надати Україні військову допомогу у розмірі $1 млрд, додаткову допомогу на $850 млн, а також омріяний Patriot. 

"Сьогоднішня допомога вперше включає систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані системи протиповітряної оборони", - йшлося в повідомленні Білого дому.

Це рішення змінило і офіційну позицію Берліна, яка в січні заявила, що також передасть Україні одну батарею Patriot. Частину обладнання до "німецького Патріота" передали Нідерланди. В лютому в Німеччині розпочалися навчання для українських військових, які опановували ЗРК. А в квітні обидва дивізіони Patriot прибули в Україну, підсиливши ППО Сил оборони.

ЗРК Patriot

Фото: Getty Images

Що таке ЗРК Patriot

Розробку зенітно-ракетного комплексу почали ще в 1960-их, однак контракт на виробництво підписали в 1980-му, а у війська ЗРК поступив наприкінці 1981 року. Назва є акронімом, походить від одного з радіолокаційних компонентів. Йдеться про радар стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі (англ. Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target – PATRIOT). Зараз "Патріотами", окрім України та США, користуються ще 16 країн, в т.ч. Ізраїль, Південна Корея, ОАЕ, Катар, Греція. 

Виробник комплексу  американська компанія Raytheon, багато разів технічно вдосконалював комплекс. У компанії заявляють, що розробили плани модернізації щонайменше до 2048 року. 

Кожен Patriot – це не одна установка, а комплекс протиповітряної оборони. Система, що складається з радара, центру управління вогнем і декількох пускових установок, охоплює територію, площею 14,5 тис. квадратних кілометрів, а її радар може одночасно відстежувати до 50 цілей, вражаючи п'ять із них. Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. У характеристиках Patriot сказано, що комплекс може захищати від тактичних балістичних ракет, крилатих ракет, безпілотників, літаків і "інших загроз". Для експлуатації кожної установки потрібно близько 90 військовослужбовців.

ЗРК Patriot

Основні характеристики MIM-104 Patriot:

  • Максимальна дальність перехоплення цілі – 80 км;
  • мінімальна дальність перехоплення цілі – 3 км;
  • максимальна висота перехоплення цілі – 24 км;
  • мінімальна висота перехоплення цілі – 0,06 км;
  • кількість цілей, які можуть обстрілюватися одночасно – 8 (у секторі 90°);
  • ймовірність ураження мети 0,8 (у бойових умовах 0,4-0,6);
  • маса ракети – 912 кг.

Втім оглядачі зазначають, що, залежно від типу ракети, комплекси здатні збивати цілі на відстані від 40 км до 160 км.

Як працює Patriot?

Вперше в бойових діях комплекси Patriot застосували під час операції "Буря в пустелі" 1991 року в Перській затоці. Пізніші чисельні технічні вдосконалення підвищили ефективність цієї системи ППО, ЗРК та ракети-перехоплювачі оптимізували для захисту від тактичних балістичних ракет, крилатих ракет та військової авіації. У 2003 році Patriot розгорнули в Іраку. З того часу провели низку випробувальних запусків ракет, кожен із них завершився успішним перехопленням. Інколи для усунення виявленої загрози потрібні кілька ракет-перехоплювачів.

Високою ефективністю в перехопленні ракет "Патріоти" зобов'язані кільком особливостям, пояснюють у матеріалі Defence Express. Одна з головних переваг – можливість автоматичної роботи. Це дуже важливо з точки зору швидкості реакції, бо "вікно можливості" для успішного перехоплення балістичної ракети вимірюють у секундах.

"Саме тому Patriot може працювати в ручному, напівавтоматичному й автоматичному режимах. Останній дозволяє йому знищувати цілі без втручання людини. Й це єдиний варіант, коли необхідно перехопити балістичну ракету, що заходить під кутом близьким до 90 градусів, а її швидкість становить 2,8 км/с. Можливості повторного пуску може й не бути, якщо перша ракета схибить, тому зазвичай по одній цілі може працювати дві протиракети одночасно", – йдеться в матеріалі.

На початковій стадії польоту на протиракету передають команди управління з радара, що веде ціль та відстежує її переміщення. Пізніше протиракета вже бачить ціль власною радіолокаційною головкою самонаведення та наводиться самостійно. Коли балістична ракета вже падає на ціль, необхідно її не пошкодити, а гарантовано знищити у повітрі. Тому завданням протиракети є врізатись у ціль, знищивши її коштом великої зустрічної швидкості та енергії зіткнення. 

Які недоліки ЗРК Patriot?

Найбільшим мінусом цієї системи часто називають її високу вартість. Новий комплекс Patriot коштує понад $1 млрд (400 млн за систему і 690 млн за ракети), зазначає Центр стратегічних та міжнародних досліджень. Одне перехоплення цілі системою Patriot може коштувати до 100 мільйонів доларів, тоді як багато цілей, від яких захищає ППО (наприклад дрони) коштують набагато дешевше. Одна ракета Patriot коштує приблизно $3 млн, що втричі перевищує вартість боєприпасів для систем NASAMS, які також використовує Україна.

Саме тому до Patriot необхідно додавати інші систем ППО. Це дозволяє захищати небо, ухвалюючи економічно ефективні рішення. Інтегрована система сама визначає, як краще вразити повітряну ціль і чи необхідно витрачати дорогу ракету ЗРК для збиття дешевого безпілотника.

Також недоліком "Патріотів" вважають те, що їхній режим потребує спеціального супутника, що перебуває на орбіті. Такий супутник повинен заздалегідь передати координати ракети та траєкторію її польоту на локаційну станцію комплексу.

Patriot проти російських ракет

Вже в перший місяць перебування "Патріотів" в Україні американським ЗРК вдалося серйозне звершення – знищення російської гіперзвукової ракети "Кинжал". Сталося це 4 травня в Київській області.

"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"! Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії", - написав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук

Фото: www.facebook.com/kpszsu

 

Згодом цю інформацію підтвердили представники Пентагону. CNN повідомило, що російська ракета мала влучити у місце дислокації системи Patriot, але сам "Патріот" ліквідував "Кинжал" їще на підльоті. 

"Українські ППО випустили кілька ракет з Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету, демонструючи, як швидко вони навчилися використовувати потужну систему", – цитував телеканал американського чиновника. 

Натомість росіяни заявляють, що вдало атакують системи "Патріот". Так про знищення п'яти комплексів Patriot під Києвом нещодавно заявив Володимир Путін. Утім російський диктатор не уточнив, як росіянам вдалося знищити 5 комплексів, якщо наразі Україні передали їх лише два. 

Щобільше, військові оглядачі наголошують, що знищити американську систему кількома ракетами практично неможливо, адже вона розташована на великій території.

"Хочу нагадати, що система Patriot складається з радара, командного пункту та 6 або 8 пускових установок. Всі ці складові системи розміщуються на певній площі та віддалені один від одного. Тобто, знищити повністю батарею Patriot неможливо", – зазначав Сергій Згурець.

"Патріотів" забагато не буває

Хоч якими б ефективними не були комплекси Patriot, двох систем замало для повноцінного захисту українського неба. Невдовзі Україна може отримати ще кілька американських зенітно-ракетних комплексів. Так компанія Raytheon Technologies планує виготовити до кінця 2024 року ще пʼять батарей системи ППО Patriot для України, про що повідомив генеральний директор Raytheon Ґреґ Гейс. За його словами, компанія хоче збільшити виробництво до 12 систем Patriot на рік.
У Raytheon Technologies були вражені ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО знищив майже 90% російських цілей. Зазначається, що Україна доопрацювала програмне забезпечення ППО Patriot, щоб комплекс міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше.

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