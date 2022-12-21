Включно з системою Patriot: США виділили Україні $1 млрд військової допомоги і додаткову допомогу на $850 млн
У середу, 21 грудня, президент США Джо Байден розпорядився надати Україні військову допомогу у розмірі $1 млрд, а держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив надання додаткової допомоги на $850 млн та ЗРК Patriot
Про це повідомляє Білий дім.
Згідно з розпорядженням, ці кошти підуть на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони США, а також на військову освіту та підготовку українських військових.
Також, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні додаткової допомоги у розмірі $850 млн. Додатковий пакет також міститиме зенітно-ракетний комплекс Patriot.
"Сьогоднішня допомога вперше включає систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані системи протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
- Раніше стало відомо, що у наступному пакеті воєнної допомоги від США Україна отримає системи ППО Patriot.
- Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться 21 грудня у Вашингтоні. У Білому домі вважають, що з початком зими розпочинається нова фаза війни в Україні, тож це найкращий час, аби лідери обох країн переговорили віч-на-віч.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 41.14Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе