Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Включно з системою Patriot: США виділили Україні $1 млрд військової допомоги і додаткову допомогу на $850 млн

Включно з системою Patriot: США виділили Україні $1 млрд військової допомоги і додаткову допомогу на $850 млн

21 грудня, 2022 середа
19:30
війна з Росією Джо Байден

У середу, 21 грудня, президент США Джо Байден розпорядився надати Україні військову допомогу у розмірі $1 млрд, а держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив надання додаткової допомоги на $850 млн та ЗРК Patriot

Про це повідомляє Білий дім.

Згідно з розпорядженням, ці кошти підуть на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони США, а також на військову освіту та підготовку українських військових.

Також, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні додаткової допомоги у розмірі $850 млн. Додатковий пакет також міститиме зенітно-ракетний комплекс Patriot.

"Сьогоднішня допомога вперше включає систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані системи протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

  • Раніше стало відомо, що у наступному пакеті воєнної допомоги від США Україна отримає системи ППО Patriot.
  • Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться 21 грудня у Вашингтоні. У Білому домі вважають, що з початком зими розпочинається нова фаза війни в Україні, тож це найкращий час, аби лідери обох країн переговорили віч-на-віч.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Економіка
Джо Байден
США
Ентоні Блінкен
підтримка України
Читайте також:
Президент України Зеленський
21 грудня, 2022 середа
Зеленський вирушив з візитом до США: зустрінеться з Байденом та виступить у конгресі
Валерій Чалий
Автор Валерій Чалий
20 грудня, 2022 вiвторок
Шановні партнери, вам нікому буде дякувати...
Лукашенко путин
20 грудня, 2022 вiвторок
ISW: Лукашенко відхилив зусилля Путіна щодо подальшої російсько-білоруської інтеграції
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.62
    Купівля 39.62
    Продаж 40.32
  • EUR
    Купівля 41.14
    Продаж 42.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
21 грудня
20:59
В Ізюмі запрацювала сучасна ДНК-лабораторія, яка пришвидшить процес ідентифікації ексгумованих тіл
20:48
Оновлено
Володимир Зеленський прибув у Вашингтон
20:36
Знищена техніка окупантів
ЗСУ вразили склади боєприпасів і місця скупчення ворога. Окупанти виганяють з лікарень хворих, щоб лікувати своїх поранених
20:28
Загарбники удень гатили по Нікопольщині: побитий газопровід і понівечені домівки
20:12
генератори для прихистків
Саксонія зібрала зимову допомогу для кількох українських міст
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 301-го дня війни: Patriot для ЗСУ, збитий російський штурмовик та світова підтримка українців
20:00
OPINION
Ігор Гулик
(То)темний народ і його жреці
19:52
РСЗВ RM-70 4D
На Запоріжжі окупанти завдали авіаудар по лікарні та 3 ракетні удари, в інших регіонах били з танків, артилерії, РСЗВ
19:50
Оновлено
Конгрес США
США чекають схвалення від Зеленського щодо визнання Росії державою-агресором, - CNN
19:48
Втрачене дитинство, діти
Окупанти збирають дітей з тимчасово окупованих територій, щоб вивезти до Москви нібито на свята, - мер Мелітополя
19:09
грузія
Уряд Грузії передає Україні 25 генераторних установок
19:08
Розвідка та ініціатива "Говор Хелп" оголосили збір 20 млн грн на дрони-камікадзе
19:01
Понад усе вірив в український Крим: Порошенко висловив співчуття родині Геннадія Афанасьєва, який загинув у бою на Луганщині
18:51
Ексклюзив
Лукашенко
Якщо Білорусь вступить у війну, то ця держава розчиниться в російській імперії, - генерал-майор СБУ Ягун
18:50
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
"Поговорити віч-на-віч": Білий дім назвав причину запрошення Байденом Зеленського на зустріч у США
18:50
Держкіно Державне агентство України з питань кіно
У Держкіно оголосили конкурс на посаду керівника Національного центру Олександра Довженка
18:48
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
Як безпечно продавати та купувати онлайн: у Держспецзв'язку дали поради українцям
18:30
ЗСУ
ЗСУ ліквідували майора російської розвідки, - офіцер Штефан
18:20
Володимир Сальдо
Окупанти заявили про плани повернутись в Херсон у 2023 році
18:14
На Харківщині тракторист підірвався на міні
18:09
OPINION
Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету
Чому Зеленський їздив у Бахмут?
18:08
Греція
Греція закрила свій повітряний простір для літаків з Білорусі, - ЗМІ
18:04
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:50
шорт-трек
У Росії відібрали ЧЄ з ковзанярського спорту та шорт-треку
17:42
Олексій Данілов
"Загнаний у глухий кут щур є найнебезпечнішим": Данілов заявив, що найближчі 2-3 місяці війни можуть бути вирішальними
17:14
Світло, ліхтар
На Дніпропетровщині вдалось стабілізувати електроенергію, - ОВА
17:13
На фронті загинув бранець Кремля кримський активіст Геннадій Афанасьєв, який захищав Україну зі зброєю
17:08
Укрзалізниця призначила святковий ретро-поїзд на паровозній тязі в Києві
17:04
Ексклюзив
карта бойових дій
Під Бахмутом відбувається вимотування противника, - військовий експерт Киричевський
16:53
холодильник
Як зберігати продукти в холодильнику, коли відключають світло: Мінреінтеграції рекомендує
16:52
тб-камера гроші
Відсіч збройній агресії РФ: як олігархічні медіа продовжують освоювати державні мільйони
16:47
іранські дрони-камікадзе "Шахід-136"
У Байдена з'ясовують, як технології зі США опинились у "шахедах", - CNN
16:39
світломаскування
Колізей, опера Сіднея, Європарламент: понад 60 відомих локацій вимкнуть світло, щоб зібрати кошти на генератори для лікарень України
16:21
Гурт ТІК випустив пісню "Журавлі" про загиблих внаслідок війни в Україні
Гурт ТІК випустив пісню "Журавлі" про загиблих внаслідок війни в Україні
16:04
OPINION
Сергій Марченко
Чому ідея ракетних ударів по Москві є шкідливою?
15:58
Путін
Путін цинічно назвав братнім український народ та знову згадав про "денацифікацію" та "демілітаризацію"
15:54
грип
В Україні зареєстрували першу смерть внаслідок грипу цього року
15:32
путлер шойгу
Шойгу запропонував Путіну вдруге за рік збільшити чисельність збройних сил РФ
15:32
Борис Джонсон
#hourforukraine: Борис Джонсон підтримав вимкнення світла на знак солідарності з Україною
15:31
Кримський міст
У РФ у справі вибуху на Кримському мосту затримали 22 росіян і катують їх, - СБУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV