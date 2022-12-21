Про це повідомляє Білий дім.

Згідно з розпорядженням, ці кошти підуть на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони США, а також на військову освіту та підготовку українських військових.

Також, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні додаткової допомоги у розмірі $850 млн. Додатковий пакет також міститиме зенітно-ракетний комплекс Patriot.

"Сьогоднішня допомога вперше включає систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані системи протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у наступному пакеті воєнної допомоги від США Україна отримає системи ППО Patriot.

Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться 21 грудня у Вашингтоні. У Білому домі вважають, що з початком зими розпочинається нова фаза війни в Україні, тож це найкращий час, аби лідери обох країн переговорили віч-на-віч.

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