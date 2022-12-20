Україна отримає Patriot у наступному пакеті допомоги від США, - CNN
Вже у наступному пакеті воєнної допомоги від США Україна отримає системи ППО Patriot
Про це повідомляє CNN.
Видання посилається на інформацію від кількох американських чиновників. У матеріалі не йдеться про кількість систем Patriot, але наголошується, що Україна отримає ППО вже у наступному пакеті допомоги.
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"США надали Україні мільярди доларів допомоги з початку вторгнення Росії в лютому І вважають це ефективним у допомозі українцям дати відсіч. Хоча Україна ще раніше просила певні системи зброї, як-от систему протиракетної оборони Patriot, адміністрація Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні", - пише CNN.
- Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні.
- Також Захід обговорює надання Україні озброєння для "ударів на випередження" та створення"вирішальної переваги" над РФ
- .16 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прямо не підтвердив згоду Вашингтона передати Україні ЗРК Patriot, проте порадив дочекатись офіційного повідомлення Білого дому, заявивши, що "все неможливе - можливе".
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