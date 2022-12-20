Україна отримає Patriot у наступному пакеті допомоги від США, - CNN

Про це повідомляє CNN.

Видання посилається на інформацію від кількох американських чиновників. У матеріалі не йдеться про кількість систем Patriot, але наголошується, що Україна отримає ППО вже у наступному пакеті допомоги.

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"США надали Україні мільярди доларів допомоги з початку вторгнення Росії в лютому І вважають це ефективним у допомозі українцям дати відсіч. Хоча Україна ще раніше просила певні системи зброї, як-от систему протиракетної оборони Patriot, адміністрація Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні", - пише CNN.