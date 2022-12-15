Про це заявили в посольстві Російської Федерації, передає ТАСС.

"Передача США Києву комплексів Patriot стала б черговим провокаційним кроком, який може призвести до непередбачуваних наслідків", - зазначають у дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні.

Також Захід обговорює надання Україні озброєння для "ударів на випередження" та створення"вирішальної переваги" над РФ

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