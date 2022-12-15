"Провокаційний крок": у Росії відреагували на можливість передачі США Україні систем Patriot
У Росії відреагували на інформацію щодо планів США передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot – розцінили це як провокацію та почали погрожувати наслідками
Про це заявили в посольстві Російської Федерації, передає ТАСС.
"Передача США Києву комплексів Patriot стала б черговим провокаційним кроком, який може призвести до непередбачуваних наслідків", - зазначають у дипломатичному відомстві.
- Нагадаємо, напередодні стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні.
- Також Захід обговорює надання Україні озброєння для "ударів на випередження" та створення"вирішальної переваги" над РФ
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