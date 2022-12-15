Про це повідомили співрозмовники Evening Standard, дотичні до обговорень.

У матеріалі йдеться, що країни Заходу, які вже понад дев’ять місяців спостерігають за ходом війни, намагаються з'ясувати, "що потрібно зробити, щоб дати Україні вирішальну перевагу, яка б не вилилася в наступ на Росію".

Одне із джерел видання припустило, що обговорення можуть зрештою призвести до постачання Україні сучасних винищувачів.

Воно уточнило, що як допомога Україні розглядається "що завгодно", але з умовою не здійснювати атаки по території РФ, окрім тієї, яка безпосередньо залучена в бойові дії в Україні".

Також може йтися про постачання озброєння, яке б дозволило Україні здійснювати удари "на випередження" РФ, а не просто реагувати на російські атаки, наприклад, на ключові об'єкти інфраструктури.

"Це складне питання, але це питання, яке починають розглядати, тому що альтернатива, яка полягає в тому, щоб залишити все як є, також не є привабливою. Це робота, яка ведеться у США та з ключовими союзниками по НАТО. Вона ще не досягла завершення, але це те, що ми розглядаємо дуже уважно", – зазначив співрозмовник Evening Standard.

Він уточнив, що обговорення постачання України сучасних винищувачів розглядається, та поки не обговорюється: "Багато залежить від характеру російських атак і від того, де українці найбільше хочуть докласти своїх зусиль".

Водночас співрозмовники Evening Standard підкреслили, що підтримка України все ж буде обмежена, аби не спровокувати ширший конфлікт із Росією.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні.

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