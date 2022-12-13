Держдеп США прокоментував можливість надати системи Patriot Україні, назвавши постачання засобів ППО пріоритетом

Так відповів на прохання прокоментувати публікації про готовність США надати Україні системи Patriot речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає видання Укрінформ.

"Ми продовжимо забезпечувати Україну оборонними можливостями, яких вона потребує", - зауважив офіційний представник Держдепу.

Зокрема за його словами, це відбуватиметься до того часу, допоки залишатиметься необхідність.

Прайс також зазначив, що поки не має офіційних оголошень з цього приводу, однак підкреслив, що США продовжать вважати пріоритетом поставки систем ППО в Україну, щоби допомогти українцям захиститися від жорстокої агресії РФ.

У цьому зв’язку речник Держдепу нагадав, що впродовж останніх кількох тижнів оборонна підтримка України включала технології протиповітряної оборони, у тому числі передові системи NASAMS, а також протиповітряні ракети для комплексів Hawk від США й партнерів. Останній пакет, оголошений минулої п’ятниці Білим домом, містив обладнання для протидії БПЛА.

6 грудня Польща та Німеччина дійшли згоди не передавати ЗРК Patriot Україні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb