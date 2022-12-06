Польща та Німеччина дійшли згоди не передавати ЗРК Patriot Україні

Про це йдеться у заяві міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Після розмови з Міністерством оборони Німеччини я з розчаруванням прийняв рішення відмовитися від підтримки України", - йдеться у повідомленні.

Блащак зазначив, що розгортання систем ППО Patriot у західних регіонах України посилило б безпеку поляків та українців.

"Тож ми приступаємо до робочих домовленостей щодо розміщення пускової установки в Польщі та підключення їх до нашої командної системи", - додав міністр оборони.

Po rozmowie z ????????MON,z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia ????????. Rozmieszczenie Patriotów na zachodniej ???????? zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków i Ukraińców. Przystępujemy więc do roboczych ustaleń ws. umieszczenia wyrzutni w ????????i wpięcia ich w nasz system dowodzenia — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 6, 2022

Нагадаємо, 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину натомість відправити Patriot в Україну.

У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.

У НАТО 25 листопада заявили, що рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot Україні, мають ухвалювати уряди країн.

Польща відразу ж цього дня, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.

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