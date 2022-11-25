Польща пропонує перемістити німецькі Patriot до України. У НАТО заявили, що рішення мають ухвалювати уряди країн
У НАТО заявили, рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot для України, мають ухвалювати уряди країн
Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на слова генсека НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції в Бухаресті.
Після того, як Німеччина запропонувала Польщі Patriot, у Варшаві сказали: "краще дайте їх Україні". Це рішення мало б залежати він союзників з Альянсу, проте генсек НАТО Єнс Столтенберг залишив вибір урядам країн.
"Це наголошує на тому, що НАТО – не частина конфлікту, у нас немає сил і військ (в Україні, – ред.), наше завдання – зробити так, щоб українці могли оперувати більш ніж сучасними системами без розміщення персоналу НАТО в Україні. Але специфічні рішення щодо специфічних систем – це національні рішення. Це вирішувати урядам країн", – роз'яснив генсек.
Столтенберг розповів, що фахівці Альянсу "не проводили жодної роботи з навчання персоналу системам ППО на території України". Утім все ж підкреслив, що "іноді" для рішення потрібні консультації із союзниками.
Генсек НАТО нагадав, що союзники передали чимало "сучасних" систем ППО/ПРО Україні, включно з норвезькою NASAMS, "яка показала неймовірну ефективність і більш ніж просунутим німецьким ЗРК IRIS-T SLM".
"Я був на тижні в Іспанії, і там пообіцяли додаткові батареї Hawk", – сказав генеральний секретар.
Також Столтенберг додав, що союзники навчають екіпажі, допомагають із ремонтом, запчастинами та боєзапасами.
- 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.
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