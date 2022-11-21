Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

"Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами ППО Patriot", - сказала вона.

Раніше уряд Німеччини заявив, що запропонує Польщі подальшу допомогу в патрулюванні повітря за допомогою німецьких винищувачів Eurofighter після інциденту з падінням ракети. Агентство зазначає, що він спричинив побоювання, що війна в Україні може перекинутися через кордон.

Відомо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО посилила протиповітряну оборону в Східній Європі. Понад десяток союзників по НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні виступили з ініціативою щодо спільної закупівлі систем протиповітряної й протиракетної оборони для кількох рівнів загроз, включаючи Patriot.

"Наземні системи ПРО, такі як Raytheon (RTX.N) Patriot, створені для перехоплення ракет, що летять. Німеччина мала 36 таких систем, коли була передовою державою НАТО під час "холодної" війни. Наразі Бундесвер має лише 12 систем Patriot, дві з яких дислокуються в Словаччині", - додають в матеріалі.

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер заявив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Одночасно в ЗМІ країни з'явилися новини про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети. Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці.

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