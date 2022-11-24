Розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО, - Німеччина
Використання німецьких засобів ППО за межами території Альянсу вимагатиме попереднього обговорення з НАТО та союзниками
Про це заявила в Берліні міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, пише Reuters.
"Ці Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, а це означає, що вони призначені для розгортання на території НАТО", - заявила Ламбрехт.
"Будь-яке використання за межами території НАТО вимагатиме попереднього обговорення з НАТО та союзниками", - додала вона.
Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у середу, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.
"Після нових російських ракетних ударів я попросив Німеччину передати запропоновані Польщі батареї Patriot Україні та розмістити їх на її західному кордоні", - написав Блащак у Twitter.
Наземні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot компанії Raytheon, створені для перехоплення ракет, що наближаються. Але таких систем у НАТО не вистачає, оскільки після холодної війни багато союзників по НАТО скоротили їхню кількість, щоб відобразити оцінку того, що відтепер їм доведеться мати справу лише з обмеженою ракетною загрозою, яка походить від таких країн, як Іран.
Це сприйняття різко змінилося після вторгнення Росії в Україну, через яке союзники по НАТО були змушені терміново збільшувати запаси боєприпасів та розв'язувати проблеми із системами ППО.
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