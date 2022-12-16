"Все неможливе - можливе": Кулеба про поставку Patriot Україні

Про це Кулеба розповів у інтерв’ю Obozrevatel.

"Інформація є, але право оприлюднювати її залишимо Білому дому. Patriot – це одна з найскладніших історій, з якою всій дипломатичній команді президента Зеленського доводилось мати справу. Можу зараз сказати лише дві речі. По-перше, остання розмова між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом була дійсно патріотичною, а по-друге, нічого неможливого не буває. Все неможливе є можливим, якщо ретельно над цим працювати", - сказав Кулеба.

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Окрім цього, він також ще раз наголосив, що слід чекати офіційних повідомлень та висловив упевненість, що "рано чи пізно вони будуть".

Кулеба також зазначив, що "яким би складним не здавалося завдання, скільки б часу воно не потребувало, але якщо Україна почне над цим працювати, то вона зрештою досягне свого".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні.

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