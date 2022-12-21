Про це в ефірі CNN повідомив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

"Наш президент справді вірить, що оскільки наближається зима, ми вступаємо в нову фазу цієї війни, агресії Путіна, тож це хороший час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити", – сказав Кірбі.

Під час зустрічі у Вашингтоні, Зеленський та Байден обговорять військову та економічну допомогу США, санкції проти РФ та можливості для закінчення війни.

"Я не сумніваюся, що вони будуть обговорювати поняття президента Зеленського про "справедливий мир" і про те, як це виглядає, які його компоненти, і як ми допоможемо Україні досягти цього", зазначив Кірбі.

Джон Кірбі також запевнив, що президент України усвідомлює ризики, які можуть виникнути під час поїздки, тож країни працюють над максимальною безпекою на час цього візиту.

"Ми співпрацюємо з ним і його співробітниками, щоб переконатися, що ми зможемо безпечно здійснити цю поїздку, як проїжджаючи через Сполучені Штати, так і повертаючись назад", - сказав представник Білого дому.

Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться 21 грудня у Вашингтоні.

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