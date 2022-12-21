Зеленський зустрінеться з Байденом у Вашингтоні 21 грудня, - CNN

Про це повідомляє CNN із посиланням на два поінформованих джерела.

За даними видання, під час візиту до Вашингтона Зеленський може також звернутися до Конгресу США.

Водночас Білий дім наразі не коментує плани щодо візиту Зеленського, а спікер Палати представників Ненсі Пелосі на запитання про це сказала, що не знає, чи станеться це.

На запитання CNN, чи запрошували Зеленського, Пелосі відповіла: "Ні. Поки ми не дізнаємося, чи зможе він приїхати".

За даними видання, Пелосі дзвонила членам Конгресу і закликаючи їх з'явитися до Капітолія 21 грудня через побоювання, що зал буде порожнім перед святковими канікулами. Пелосі попросила членів Конгресу прийти, щоб "приділити особливу увагу демократії".

Водночас видання зазначає, що, за даними джерел, плани щодо візиту Зеленського можуть бути не остаточними через міркування безпеки.

Довідка: з початку повномасштабного вторгнення РФ президент Володимир Зеленський не виїжджав за межі України.

Раніше повідомлялося, що 20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав фронтовий Бахмут, де нагородив українських військових.

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