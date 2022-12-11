Зеленський анонсував телефонну розмову з Байденом

Про це він розповів у вечірньому зверненні.

"Сьогодні ж - пізніше - запланована розмова з Президентом Сполучених Штатів Байденом. Подробиці й результати - після завершення розмови", - сказав Зеленський.

Відомо, що крайня розмова між президентами відбулася 4 жовтня. Тоді вони обговорили санкції проти Росії та перебіг війни.

Крім того, президент нагадав, що сьогодні він уже провів окремі переговори з французьким президентом Еммануелем Макроном та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Одними з головних тем обговорень стали українська "формула миру" та розширення "зернової ініціативи".

15 листопада розпочала роботу гуманітарна програма Grain from Ukraine, яка буде реалізована в партнерстві з World Food Program. У межах програми Україна спрямовує частину зібраної пшениці, що відправлялася на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду. Частину експортного зерна можуть викупити держави-учасниці проєкту. До кінця весни з України в межах ініціативи Grain from Ukraine планується відправити загалом близько 60 суден із зерном

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