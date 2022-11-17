Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Подовжено нашу експортну зернову ініціативу. Попри всі складнощі, попри різноманітні маніпуляції Росії будемо й далі експортувати агропродукцію через наші чорноморські порти. Це дуже конкретна річ – те, завдяки чому світ бачить значення України", - зазначив президент.

Він уточнив, що за час від 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли вже понад 450 суден. Загальний обсяг продовольства – 11 млн тонн. Географія дуже широка: Марокко, Алжир, Лівія, Туніс, Єгипет, Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Ємен, Ліван, Бангладеш, Китай, Індія, Індонезія, Туреччина, а також країни Європейського Союзу.

"Десятки мільйонів людей, передусім у країнах Африки, врятовані від голоду, зокрема шляхом постачання в межах Продовольчої програми ООН із наших портів. Вдалося й знизити напругу на глобальному продовольчому ринку. А це означає, що ціни на їжу суттєво менші, ніж могли б бути без нашого продовольчого експорту", - зауважив очільник України.

Також він подякував партнерам, які допомагають: ООН і особисто Генеральному секретарю Гутеррішу, Туреччині й особисто Президенту Ердогану та всім в українській команді, хто відповідає за цей напрямок.

Окрім цього Зеленський анонсував ще одну важливу продовольчу ініціативу, до якої вже готові долучитись провідні країни світу:

"Сьогодні ж в Офісі відбулася нарада щодо нашої ініціативи Grain from Ukraine. Маємо згоду таких країн, як Німеччина, Польща, Бельгія, Японія, Туреччина, США, долучитися до роботи ініціативи. Але це ті, хто вже ухвалив рішення. Країн-учасниць буде більше. Сенс дуже простий і максимально конкретний. Усі країни світу разом з Україною можуть забезпечити постачання продовольства для тих у світі, хто найбільше страждає від дефіциту їжі. Вже скоро надамо більше деталей, як це буде працювати".

І, як висновок, український лідер пояснив, що ця російська агресія має привести увесь світ до очевидного висновку: ніколи більше у світі не має бути масового голоду. Якщо світ працюватиме в єдності, голод буде переможений.

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