Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії



"Пані та панове. Усі ви знаєте, яку страшну війну Росія веде проти України. Усі ви знаєте, як ми хочемо повернути мир. Усі ви могли почути, що ми для цього пропонуємо. Українська формула миру дуже чітка, і кожен її пункт абсолютно пропрацьований. Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни, – заявив Зеленський. – Кожен з цих пунктів – це конкретні рішення, те, що потрібно зробити для безпеки. Російська агресія не просто припиниться – будуть відновлені стабільність і передбачуваність для всіх у світі. Ось чому наша формула миру – це формула миру для світу. І я пропоную всім лідерам, усім сумлінним країнам обрати той елемент формули миру, який ви можете допомогти нам реалізувати".

Президент України нагадав лідерам, що коли цього року Росія заблокувала Чорне море й українські порти, сотні мільйонів людей у різних країнах опинилися на межі жорстокої продовольчої кризи.

"Ось чому так важливо, щоб ми все ж зупинили російську агресію. Це не просто про нашу країну, яку Росія намагається захопити. Це не просто про нашу землю й ресурси, які Росія хоче привласнити. Це про більше. Про стабільність для всіх у світі. Це про нашу й вашу радіаційну безпеку – щоб жодна російська ракета не вдарила по наших атомних станціях. Це про нашу й вашу енергетичну безпеку – щоб нарешті припинилася дестабілізація енергоринків, яку Росія використовує як зброю. Це про нашу й вашу продовольчу безпеку – щоб у людей на столах елементарно була їжа. Мир в Україні – це мир і для вас".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



