Про це повідомляють кореспонденти каналу FREEДОМ.

"Президент України Володимир Зеленський з неанонсованим візитом у Бахмуті", - йдеться у повідомленні.

Видання hromadske повідомило, що речник Офісу президента Сергій Никифоров підтвердив відвідини президентом прифронтового міста.

"Він справді там був. І вже, мабуть, відбув. Але поки з міркувань безпеки від коментарів ми утримаємося", - сказав Никифоров.

18 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни роблять усе, щоб знищити Бахмут, але українські сили тримають місто. На решті напрямках ЗСУ зменшують потенціал окупантів.

19 грудня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що штурмові дії ворога не призводять до змін на Бахмутському напрямку.

Полковник СБУ Костенко розповів, що на Бахмутському напрямку окупанти сконцентрували військові, політичні та бандитські інтереси.

Володимир Зеленський повідомив, що наразі Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 кілометрів активних бойових дій.

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