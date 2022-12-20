Володимир Зеленський прибув у Бахмут, - ЗМІ
У вівторок, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув у Бахмут
Про це повідомляють кореспонденти каналу FREEДОМ.
"Президент України Володимир Зеленський з неанонсованим візитом у Бахмуті", - йдеться у повідомленні.
Видання hromadske повідомило, що речник Офісу президента Сергій Никифоров підтвердив відвідини президентом прифронтового міста.
"Він справді там був. І вже, мабуть, відбув. Але поки з міркувань безпеки від коментарів ми утримаємося", - сказав Никифоров.
- 18 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни роблять усе, щоб знищити Бахмут, але українські сили тримають місто. На решті напрямках ЗСУ зменшують потенціал окупантів.
- 19 грудня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що штурмові дії ворога не призводять до змін на Бахмутському напрямку.
- Полковник СБУ Костенко розповів, що на Бахмутському напрямку окупанти сконцентрували військові, політичні та бандитські інтереси.
- Володимир Зеленський повідомив, що наразі Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 кілометрів активних бойових дій.
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