Тримаємо Бахмут і поступово зменшуємо потенціал окупантів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни роблять усе, щоб знищити Бахмут, але українські сили тримають місто. На решті напрямках ЗСУ зменшують потенціал окупантів
Про це він розповів у вечірньому зверненні.
"Бахмутський напрямок - ключове. Місто тримаємо, хоч окупанти роблять усе, щоб там не залишилося жодної цілої стіни", - сказав Зеленський.
За словами президента, українські військові поступово зменшують потенціал ворога в Запорізькій і Херсонській областях та півдні загалом.
"Мінус склади, мінус логістика російської армії", - підсумував президент, закликавши при цьому союзників України надати нашій державі сучасні системи ППО.
"Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору. Це буде один із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів", - додав Зеленський.
- 18 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ здійснили 5 ракетних та 42 обстріли з РСЗВ за минулу добу. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог завдав ураження 15 районам населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
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