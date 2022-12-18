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Тримаємо Бахмут і поступово зменшуємо потенціал окупантів, - Зеленський

18 грудня, 2022 неділя
23:13
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни роблять усе, щоб знищити Бахмут, але українські сили тримають місто. На решті напрямках ЗСУ зменшують потенціал окупантів

Про це він розповів у вечірньому зверненні.

"Бахмутський напрямок - ключове. Місто тримаємо, хоч окупанти роблять усе, щоб там не залишилося жодної цілої стіни", - сказав Зеленський.

За словами президента, українські військові поступово зменшують потенціал ворога в Запорізькій і Херсонській областях та півдні загалом.

"Мінус склади, мінус логістика російської армії", - підсумував президент, закликавши при цьому союзників України надати нашій державі сучасні системи ППО.

"Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору. Це буде один із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів", - додав Зеленський.

  • 18 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ здійснили 5 ракетних та 42 обстріли з РСЗВ за минулу добу. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог завдав ураження 15 районам населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

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Новини
Володимир Зеленський
Херсонщина
Запорізька область
Бахмут
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