Війська РФ здійснили 5 ракетних та 42 обстріли з РСЗВ за минулу добу

Про це звітував Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що за добу 17 грудня війська РФ завдали 5 ракетних, а також здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по території України.

Основні зусилля росіяни зосереджують на спробах вести наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Також вони прагнуть покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

За добу 17 грудня Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу 15 населених пунктів, серед них: Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині..

На Волинському і Поліському напрямках ситуація не зазнала змін, ознаки формування наступальних угруповань ворога фахівці не виявили.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни гатили по районах населених пунктів Середина-Буда і Вовківка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна - Харківської.

На Куп’янському напрямку під вогнем опинилися райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку окупанти обстріляли Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог завдав ураження 15 районам населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку, як повідомляється, росіяни не вели активні бойові дії. Для виявлення точного положення позицій ЗСУ ворог використав БПЛА у районі населеного пункту Шевченкове.

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли 24 населені пункти. Серед них - Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі та Козацьке, Тягинка, Микільске, Херсон і Дніпровське Херсонської області.

Нагадаємо, За добу 17 грудня українські захисники уразили 8 районів із зосередженням військових РФ та 2 пункти управління. Генштаб також підтвердив ураження складів боєприпасів РФ на Запоріжжі 16 грудня.

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