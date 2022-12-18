ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів РФ на Запоріжжі, - підтвердження Генштабу
За добу 17 грудня українські захисники уразили 8 районів із зосередженням військових РФ та 2 пункти управління. Генштаб також підтвердив ураження складів боєприпасів РФ на Запоріжжі 16 грудня
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 18 грудня 2022 року.
Генштаб підтвердив ураження ЗСУ кількох місць концентрації військових РФ та двох російських складів із боєприпасами у Запорізькій області 16 грудня.
"Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється", - поінформувала пресслужба.
Також зазначається, що 17 грудня українські захисники ракетних військ та артилерії влучили по 8 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 4 складах боєприпасів ворога.
- Нагадаємо, що за попередню добу 17 листопада війська РФ здійснили 5 ракетних та 42 обстріли з РСЗВ по території України.
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