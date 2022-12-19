Лінії забезпечення ЗСУ працюють, а поки працює логістика - Бахмут тримається, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що штурмові дії ворога не призводять до змін на Бахмутському напрямку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Півночі Донеччини ЗСУ відбили атаки противника у районі Курдюмівки, де він намагався перейти через водяний канал й далі розвивати наступ, щоб обійти Бахмут. Ворог намагався перерізати наші логістичні шляхи, але до них було ще далеко", - підкреслив Згурець.
За словами експерта, у районі Кліщіївки ситуація стабільна. ЗСУ відбивають ворожі атаки.
"Ворог захопив Яковлівку, що на Донеччині, та намагається розвивати наступ, і теж має на меті обійти Бахмут з Півдня Донеччини. Але ці дії не призводять до змін на Бахмутському напрямку. Лінії забезпечення ЗСУ працюють, а поки працює логістика - Бахмут тримається", - зауважив Згурець.
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