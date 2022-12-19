Лінії забезпечення ЗСУ працюють, а поки працює логістика - Бахмут тримається, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Півночі Донеччини ЗСУ відбили атаки противника у районі Курдюмівки, де він намагався перейти через водяний канал й далі розвивати наступ, щоб обійти Бахмут. Ворог намагався перерізати наші логістичні шляхи, але до них було ще далеко", - підкреслив Згурець.

За словами експерта, у районі Кліщіївки ситуація стабільна. ЗСУ відбивають ворожі атаки.

"Ворог захопив Яковлівку, що на Донеччині, та намагається розвивати наступ, і теж має на меті обійти Бахмут з Півдня Донеччини. Але ці дії не призводять до змін на Бахмутському напрямку. Лінії забезпечення ЗСУ працюють, а поки працює логістика - Бахмут тримається", - зауважив Згурець.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ мають перевагу на Сватівсько - Кремінному напрямку, у районі Білогорівки українські військові не дали ворогу просунутися

Командир роти 112 бригади ТрО Юрій Федоренко повідомив, що відбувається натиск противника на всіх напрямках лінії фронту

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb