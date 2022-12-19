Про це він розповів у телеграмі.

Гайдай зазначив, що окупанти знаходяться в обороні на Сватівсько - Кремінному напрямку, та сподівається на хороші новини до Нового року.

"На Сватівсько-Кремінному напрямку перевага ЗСУ, там в обороні російські війська. Ми постійно співпрацюємо та допомагаємо нашим військовим, їх потреби виконуємо, аби вони ні в чому не мали потреб. Сподіваюсь, що до Нового Року будуть хороші новини", - сказав очільник ОВА.

Також він повідомив, що в стороні Білогорівки постійні обстріли, проте сили ЗСУ витримали й ворог не просунувся далі.

Луганська ОВА повідомила, що окупанти в області вилучають інвалідні візки та матраци в цивільних: у лікарнях не вистачає найнеобхіднішого.

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