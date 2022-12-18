Окупанти на Луганщині вилучають інвалідні візки та матраци в цивільних: у лікарнях не вистачає найнеобхіднішого
Кількість поранених військових РФ на Луганщині значно збільшилася, у медзакладів не вистачає необхідних речей для надання допомоги
Про це поінформувала Луганська ОВА в телеграм.
Зазначається, що кількість окупантів, які потребують госпіталізації, значно збільшилася. Однак постачання необхідних речей до лікарень не налагоджено: додаткові інвалідні візки та матраци росіяни вилучають в місцевих мешканців.
"Самі медики на окупованих територіях визнають, що не готові приймати таку кількість поранених. Та і лікувати важких ніхто не вчив. Бо цьогоріч змінилася і структура травми, і принципи надання медичної допомоги. Якщо раніше вони зазвичай працювали з кульовими пораненнями та монотравмою, то зараз це політравма і переважно пов'язана з мінно-вибуховими травмами", - пише пресслужба Луганської ОВА.
- Нагадаємо, 7 грудня Центр національного спротиву інформував, що лікарні у тимчасово окупованих районах Луганщини примусово виписують хворих, які ще не закінчили лікування, щоб звільнити місця для поранених російських військових.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе