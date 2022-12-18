Про це поінформувала Луганська ОВА в телеграм.

Зазначається, що кількість окупантів, які потребують госпіталізації, значно збільшилася. Однак постачання необхідних речей до лікарень не налагоджено: додаткові інвалідні візки та матраци росіяни вилучають в місцевих мешканців.

"Самі медики на окупованих територіях визнають, що не готові приймати таку кількість поранених. Та і лікувати важких ніхто не вчив. Бо цьогоріч змінилася і структура травми, і принципи надання медичної допомоги. Якщо раніше вони зазвичай працювали з кульовими пораненнями та монотравмою, то зараз це політравма і переважно пов'язана з мінно-вибуховими травмами", - пише пресслужба Луганської ОВА.

Нагадаємо, 7 грудня Центр національного спротиву інформував, що лікарні у тимчасово окупованих районах Луганщини примусово виписують хворих, які ще не закінчили лікування, щоб звільнити місця для поранених російських військових.

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