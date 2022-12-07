На Луганщині окупанти виганяють цивільних з лікарень. Звільняють місця для поранених росіян

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Жодного ранжування хворих немає. Люди зі складними травмами, навіть, хто підірвався на російських мінах, мусять звільнити місця для російських військових. Кількість важкопоранених росіян зростає й окупанти не мають місця, де їх розмістити. Тому так звана влада псевдореспублік вирішила знайти вільні місця “виписуючи” цивільних хворих", - розповіли у Центрі про ситуацію на Луганщині.

У Центрі закликали цивільне населення за можливості виїжджати на підконтрольні українському уряду території.

Раніше Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ повідомив, що з РФ на окуповану Херсонщину перекидають силовиків для проведення незаконної мобілізації місцевих жителів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти на Херсонщині вивозять харчі до РФ і грабують будинки.

6 грудня стало відомо, що російські військові замінували окуповану ними Нову Каховку та лівий берег Дніпра у Херсонській області.

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