Росія концентрує ресурс для проведення "мобілізації" на окупованій Херсонщині, - ССО ЗСУ
З Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидають силовиків з метою проведення незаконного "призову" жителів регіону в армію загарбників
Про це повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.
Для цього на лівий берег Херсонської області, який тимчасово перебуває під контролем інтервентів, прибули підрозділи ОМОН з Дагестану (РФ). Разом із російськими силовиками також туди відправили і "працівників військових комісаріатів" угруповань "Л/ДНР".
Відомо, що вони розташувалися у селі Красне у Каховському районі Херсонської області.
"Новоприбулі окупанти не приховують, що у грудні особовий склад буде залучений до незаконного призову мешканців регіону з паспортами РФ. Проте не виключно, що під “мобілізацію” потраплять всі чоловіки, а не лише власники паспортів ворога", - йдеться у публікації.
У Центрі національного спротиву закликають мешканців тимчасово окупованих територій залишити захоплений РФ регіон на півдні України та "не ставати ресурсом для ворога".
- Нагадаємо, раніше про плани загарбників провести повномасштабну "мобілізацію" чоловіків до армії РФ на окупованій частині Запорізької області інформував мер Мелітополя.
- Також стало відомо, що влада РФ очікує до весни втрату 100 тисяч мобілізованих убитими та пораненими – їх збираються замінити призовниками.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.13Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе