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Росія концентрує ресурс для проведення "мобілізації" на окупованій Херсонщині, - ССО ЗСУ

29 листопада, 2022 вiвторок
04:09
війна з Росією росія мобілізація орки окупанти

З Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидають силовиків з метою проведення незаконного "призову" жителів регіону в армію загарбників

Про це повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Для цього на лівий берег Херсонської області, який тимчасово перебуває під контролем інтервентів, прибули підрозділи ОМОН з Дагестану (РФ). Разом із російськими силовиками також туди відправили і "працівників військових комісаріатів" угруповань "Л/ДНР".

Відомо, що вони розташувалися у селі Красне у Каховському районі Херсонської області.

"Новоприбулі окупанти не приховують, що у грудні особовий склад буде залучений до незаконного призову мешканців регіону з паспортами РФ. Проте не виключно, що під “мобілізацію” потраплять всі чоловіки, а не лише власники паспортів ворога", - йдеться у публікації.

У Центрі національного спротиву закликають мешканців тимчасово окупованих територій залишити захоплений РФ регіон на півдні України та "не ставати ресурсом для ворога".

  • Нагадаємо, раніше про плани загарбників провести повномасштабну "мобілізацію" чоловіків до армії РФ на окупованій частині Запорізької області інформував мер Мелітополя.
  • Також стало відомо, що влада РФ очікує до весни втрату 100 тисяч мобілізованих убитими та пораненими – їх збираються замінити призовниками.

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мобілізація
Херсонщина
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