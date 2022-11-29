Про це повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Для цього на лівий берег Херсонської області, який тимчасово перебуває під контролем інтервентів, прибули підрозділи ОМОН з Дагестану (РФ). Разом із російськими силовиками також туди відправили і "працівників військових комісаріатів" угруповань "Л/ДНР".

Відомо, що вони розташувалися у селі Красне у Каховському районі Херсонської області.

"Новоприбулі окупанти не приховують, що у грудні особовий склад буде залучений до незаконного призову мешканців регіону з паспортами РФ. Проте не виключно, що під “мобілізацію” потраплять всі чоловіки, а не лише власники паспортів ворога", - йдеться у публікації.

У Центрі національного спротиву закликають мешканців тимчасово окупованих територій залишити захоплений РФ регіон на півдні України та "не ставати ресурсом для ворога".

Нагадаємо, раніше про плани загарбників провести повномасштабну "мобілізацію" чоловіків до армії РФ на окупованій частині Запорізької області інформував мер Мелітополя.

Також стало відомо, що влада РФ очікує до весни втрату 100 тисяч мобілізованих убитими та пораненими – їх збираються замінити призовниками.

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