Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти готують повномасштабну мобілізацію наших чоловіків до армії РФ. Вже протягом 2-х днів на блок-пості у Василівці росвійськові не випускають в сторону Запоріжжя чоловіків, у яких або немає військового квитка, або є військовий квиток, який підтверджує придатність до служби", - розповів мер.

Загарбники відмовляють українських чоловіків виїжджати на підконтрольну Україні територію, буцім тут їх одразу мобілізують до ЗСУ. Міський голова наголосив, що таким чином вони хочуть зберегти населення на окупованій території для власної подальшої мобілізації.

"Про це свідчить й наступний факт. Два тижні тому до Мелітополя приїжджав кримінальний авторитет Армен Горловський і мало хто міг зрозуміти чому. Зараз вже зрозуміли, що ця людина від криміналітету призначена "смотрящим" за тюрмами та тимчасово окупованій території Запорізької області. Зараз вони роблять мобілізацію, таку саму, як робить Пригожин у РФ", - додав мер.

Федоров розповідає, що в тимчасово окупованому російськими загарбниками місті досі триває рух опару: "Рашисти дуріють, вони не можуть виявити за 9 місяців українських партизанів".

Мер нагадав, що є два альтернативні шляхи евакуації - в сторону Грузії та європейських країн через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через Крим.

До слова, 15 листопада у спальному районі окупованого Мелітополя, де розміщувалися окупанти, пролунав вибух. Внаслідок цього було поранено колаборанта Дмитра Трухіна, він доставлений у лікарню в тяжкому стані

22 листопада в етері Еспресо Іван Федоров повідомив, що мешканців Мелітополя росіяни забирають у полон і катують електричним струмом.

27 листопада стало відомо, що морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами.

Українські військові завдали удар 25 листопада в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що від початку окупації загарбники викрали з міста понад 700 людей, лише від початку листопада зникло шестеро чоловіків.

У тимчасово захопленому Мелітополі колаборанти та загарбники шукають партизан та навіть оголосили винагороду - 500 тисяч рублів.