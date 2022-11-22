Окупанти масово забирають мешканців Мелітополя у полон та катують електричним струмом, - міський голова Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров наголосив, що у тимчасово окупованому Мелітополі посилюється терор та беззаконня з боку ворога
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Терор у Мелітополі посилився. Після втечі з Херсона, велика кількість російських частин зупинилася у Мелітополі та Мелітопольському районі. Величезна концентрація окупантів зараз перебуває у місті. Росіяни масово забирають у полон мешканців, тому що люди чинять супротив ворогу", - зазначив Федоров.
За словами міського голови, люди не хочуть виконувати вказівки росіян - брати паспорти та російську гуманітарку.
"Жінка розповіла, як вона дев’ять днів перебувала у полоні: їх тримали у морському контейнері. Там було настільки тісно, що вони дев’ять днів могли лише стояти. До чоловіків чинять тортури щодня, їх катують електричним струмом. Російське керівництво змушує мобілізованих з РФ тренуватися у побитті на українських цивільних мешканцях, які перебувають у полоні", - пояснив Федоров.
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