Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Терор у Мелітополі посилився. Після втечі з Херсона, велика кількість російських частин зупинилася у Мелітополі та Мелітопольському районі. Величезна концентрація окупантів зараз перебуває у місті. Росіяни масово забирають у полон мешканців, тому що люди чинять супротив ворогу", - зазначив Федоров.

За словами міського голови, люди не хочуть виконувати вказівки росіян - брати паспорти та російську гуманітарку.

"Жінка розповіла, як вона дев’ять днів перебувала у полоні: їх тримали у морському контейнері. Там було настільки тісно, що вони дев’ять днів могли лише стояти. До чоловіків чинять тортури щодня, їх катують електричним струмом. Російське керівництво змушує мобілізованих з РФ тренуватися у побитті на українських цивільних мешканцях, які перебувають у полоні", - пояснив Федоров.

Російські окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області

Днями російські військові обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба у Білозерці на Херсонщині та поранили п'ятьох людей. Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb









