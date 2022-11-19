Росіяни на Херсонщині обстріляли людей у черзі за хлібом, поранено 5 осіб
Російські військові обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба у Білозерці на Херсонщині та поранили п'ятьох людей
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у telegram.
"Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено п'ять осіб", - написав Тимошенко.
Він додав, що 18 листопада на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав та Зміївка авто наїхало на міну. Одна людина загинула, одна - травмована.
- 18 листопада російський агресор з РСЗВ і танків вдарив по житлових кварталах Херсона.
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