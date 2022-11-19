Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у telegram.

"Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено п'ять осіб", - написав Тимошенко.

Він додав, що 18 листопада на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав та Зміївка авто наїхало на міну. Одна людина загинула, одна - травмована.

18 листопада російський агресор з РСЗВ і танків вдарив по житлових кварталах Херсона.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb