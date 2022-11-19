Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог наносив вогневе ураження із застосуванням РСЗВ та танків в напрямку Чорнобаївки, Антонівки, Придніпровського, Токарівки, Одрадокам’янки, річкового порту і житлових кварталів Херсону. З важкої артилерії протягом дня кілька разів обстріляно Червоний Маяк, внаслідок атаки дрона, спорядженого ВОГ-ом, а в Бериславі поранено місцевого мешканця", - пише "Південь".

19 листопада оперативне командування "Південь" відзначило, що російські окупанти на лівобережжі Херсонської області облаштовують оборонні рубежі із заглибленням в східному напрямку.

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