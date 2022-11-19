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Головна війна з Росією На лівобережжі Херсонщини росіяни облаштовують оборонні рубежі із заглибленням в східному напрямку, - ОК "Південь"

На лівобережжі Херсонщини росіяни облаштовують оборонні рубежі із заглибленням в східному напрямку, - ОК "Південь"

19 листопада, 2022 субота
00:37
війна з Росією російські окупанти

Оперативне командування "Південь" відзначили, що російські окупанти на лівобережжі Херсонської області облаштовують оборонні рубежі із заглибленням в східному напрямку

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні на таврійському і південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована. Противник веде бойові дії вздовж берегів Дніпра, облаштовує оборонні рубежі із заглибленням в східному напрямку територій, здійснює передислокацію підрозділів в зону максимального віддалення від району ураження нашою артилерією", - пише "Південь".

Росіяни також застосовують безпілотники для шпигування в районах: Олешків, Львового, Голої Пристані, Бериславу. В ОК також відзначили, що через погіршення погодних умов кількість дронів суттєво зменшилась.

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