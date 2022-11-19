На лівобережжі Херсонщини росіяни облаштовують оборонні рубежі із заглибленням в східному напрямку, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" відзначили, що російські окупанти на лівобережжі Херсонської області облаштовують оборонні рубежі із заглибленням в східному напрямку
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в операційній зоні на таврійському і південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована. Противник веде бойові дії вздовж берегів Дніпра, облаштовує оборонні рубежі із заглибленням в східному напрямку територій, здійснює передислокацію підрозділів в зону максимального віддалення від району ураження нашою артилерією", - пише "Південь".
Росіяни також застосовують безпілотники для шпигування в районах: Олешків, Львового, Голої Пристані, Бериславу. В ОК також відзначили, що через погіршення погодних умов кількість дронів суттєво зменшилась.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.51
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе