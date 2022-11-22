Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

У результаті обстрілу загинув соцпрацівник, іще дві жінки отримали поранення.

"Прямо зараз російські нелюди обстрілюють місто Оріхів. У результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи загинув соціальний працівник, іще дві жінки отримали поранення", - написав Старух.

За його словами, жертв могло бути більше, однак роботу з видачі допомоги було організовано таким чином, аби уникнути черг. Також поруч були укриття, зазначив чиновник. Він закликав людей дотримуватись правил поведінки під час повітряної тривоги.

Днями російські військові обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба у Білозерці на Херсонщині та поранили п'ятьох людей.

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