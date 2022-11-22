Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки в Оріхові: загинув соцпрацівник, двох жінок поранено
Російські окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області
Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
У результаті обстрілу загинув соцпрацівник, іще дві жінки отримали поранення.
"Прямо зараз російські нелюди обстрілюють місто Оріхів. У результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи загинув соціальний працівник, іще дві жінки отримали поранення", - написав Старух.
За його словами, жертв могло бути більше, однак роботу з видачі допомоги було організовано таким чином, аби уникнути черг. Також поруч були укриття, зазначив чиновник. Він закликав людей дотримуватись правил поведінки під час повітряної тривоги.
- Днями російські військові обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба у Білозерці на Херсонщині та поранили п'ятьох людей.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.75
Купівля 39.75Продаж 40.46
-
EUR
Купівля 39.96Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе